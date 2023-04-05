Интерпол объявил Артема Усса в розыск

Сын красноярского губернатора Артем Усс находится в базе розыска Интерпола, сообщил РИА Новости источник в итальянских правоохранительных органах.

Отмечается, что он помещен в базу американской стороной.

«Дальнейшие действия с его пребыванием в базе зависит от США как источника мандата», - сказал источник.

Ранее Артем Усс, ранее сбежавший из-под домашнего ареста в Италии, добровольно явился к следователю в Москве, сообщает «Радиоточка НСН».

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