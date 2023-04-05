Интерпол объявил Артема Усса в розыск
5 апреля 202315:12
Сын красноярского губернатора Артем Усс находится в базе розыска Интерпола, сообщил РИА Новости источник в итальянских правоохранительных органах.
Отмечается, что он помещен в базу американской стороной.
«Дальнейшие действия с его пребыванием в базе зависит от США как источника мандата», - сказал источник.
Ранее Артем Усс, ранее сбежавший из-под домашнего ареста в Италии, добровольно явился к следователю в Москве, сообщает «Радиоточка НСН».
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5 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru