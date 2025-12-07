МВД: В Москве инспектор ДПС остановил фуру с водителем без сознания

Волк уточнила, что инцидент произошёл на улице Академика Скрябина. Инспектор Павел Сметанин заметил большегруз, двигавшийся по встречной полосе. Когда фура не отреагировала на перекрытие пути патрульной машиной, полицейский подогнал автомобиль вплотную, открыл дверь движущегося тягача и увидел, что водитель без сознания.

Сметанин забрался в кабину и остановил грузовик. Прибывшие медики констатировали смерть водителя.

По словам Ирины Волк, решительные действия инспектора позволили избежать тяжёлых последствий на дороге.

