МВД: В Москве инспектор ДПС остановил фуру с водителем без сознания
В Москве полицейский предотвратил аварию, остановив фуру с потерявшим за рулем сознание водителем. Об этом сообщила 7 официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.
Волк уточнила, что инцидент произошёл на улице Академика Скрябина. Инспектор Павел Сметанин заметил большегруз, двигавшийся по встречной полосе. Когда фура не отреагировала на перекрытие пути патрульной машиной, полицейский подогнал автомобиль вплотную, открыл дверь движущегося тягача и увидел, что водитель без сознания.
Сметанин забрался в кабину и остановил грузовик. Прибывшие медики констатировали смерть водителя.
По словам Ирины Волк, решительные действия инспектора позволили избежать тяжёлых последствий на дороге.
Ранее в Кировской области в ДТП попал автобус с юными хоккеистами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Харьковской области повреждена плотина Печенежского водохранилища
- Почти половина швейцарцев поддержали идею об ограничении численности населения
- МВД: В Москве инспектор ДПС остановил фуру с водителем без сознания
- Ушаков: Путину импонирует зять Трампа Кушнер
- Таиланд эвакуирует жителей четырёх провинций из-за нового конфликта с Камбоджей
- Челябинск, Санкт-Петербург и Новосибирск стали лидерами по расходам на кофе
- Потребление алкоголя в России стало минимальным почти за 30 лет
- В Москве расследуют гибель женщины после двух операций
- СМИ: Республиканская гвардия Бенина задержала участников попытки переворота
- В ГД предложили снизить возраст ответственности за половые преступления до 12 лет
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru