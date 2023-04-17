МВД утвердило критерии блокировки сайтов по изготовлению наркотиков

В перечень критериев входят сведения о незаконном изготовлении запрещенных веществ, о местах приобретения, ценах и способах их получения, о повышении урожайности наркотических растений. Данные о местах произрастания и культивирования также под запретом.

Внести ресурс в реестр запрещенных могут и в том случае, если эта информация изложена с использованием сленговых наименований.

Сотрудники ФСБ перехватили рекордную за последние годы партию кокаина. Задержаны двое колумбийцев и один американец, передает «Радиоточка НСН».

