Роспотребнадзор утвердил критерии оценки сайтов о суицидах

Роспотребнадзор назвал критерии для включения в реестр запрещенной информации сайтов о суицидах. Приказ главы ведомства Анны Поповой опубликован на портале правовой информации.

Опрос: Уровень тревожного настроения россиян составил 48%

Критерии распространяются на сайты и страницы, содержащие сведения о способах совершения самоубийства и соответствующие призывы, уточнили в ведомстве.

В число критериев входит размещение предложений, просьб и приказов совершить суицид, а также указание на то, что самоубийство является способом решения проблем. В реестр могут включить сайт, где содержатся осуждения или высмеивания неудачных попыток суицида.

Рост депрессий и самоубийств в России связан с тем, что граждане забывают свои корни и увлекаются хип-хопом. Такое мнение высказал губернатор Курганской области Вадим Шумков, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Илья Тимин//РИА Новости
ТЕГИ:СуицидБлокировка СайтовРоспотребнадзор

Горячие новости

Все новости

партнеры