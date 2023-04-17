Роспотребнадзор утвердил критерии оценки сайтов о суицидах
Роспотребнадзор назвал критерии для включения в реестр запрещенной информации сайтов о суицидах. Приказ главы ведомства Анны Поповой опубликован на портале правовой информации.
Критерии распространяются на сайты и страницы, содержащие сведения о способах совершения самоубийства и соответствующие призывы, уточнили в ведомстве.
В число критериев входит размещение предложений, просьб и приказов совершить суицид, а также указание на то, что самоубийство является способом решения проблем. В реестр могут включить сайт, где содержатся осуждения или высмеивания неудачных попыток суицида.
Рост депрессий и самоубийств в России связан с тем, что граждане забывают свои корни и увлекаются хип-хопом. Такое мнение высказал губернатор Курганской области Вадим Шумков, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru