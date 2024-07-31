МВД: Тысячу человек за полгода лишили приобретенного гражданства

За первые шесть месяцев 2024 года МВД России лишило гражданства около одной тысячи бывших иностранцев, привлеченных к уголовной ответственности, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

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По ее словам, свыше половины решений о прекращении гражданства приняты за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

В России с октября 2023 года действует закон о лишении приобретенного гражданства за дискредитацию вооруженных сил, дезертирство, диверсию, призывы к развязыванию войны и другие нарушения, угрожающие национальной безопасности страны. Всего в этом списке 60 уголовных статей.

Ранее в Следственном комитете России предложили лишать мигрантов гражданства РФ за преступления, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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