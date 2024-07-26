В отрасли объяснили, почему не всем мигрантам нужно идеально знать русский язык

«Трудовые мигранты в России сейчас должны сдавать профильное тестирование (экзамен) по русскому языку среди мигрантов вне зависимости от того, чем они собираются заниматься. И для кого-то этот тест оказывается слишком сложным, сдать его на 100% могут далеко не все, что может являться причиной появления коррупционных схем», - объяснил он.

При этом, по его словам, в некоторых профессиях идеальное знание русского языка вовсе не требуется.

«Должен ли иностранный работник идеально владеть русским языком? Здесь нельзя однозначно сказать “да” или “нет”. Ведь необходимый уровень владения языком зависит от профессии и от среды, в которой будет находиться работник. Для рабочего на стройке, живущего у работодателя среди других иностранных граждан, необходимый уровень знания языка может быть минимален, а для курьера или работника сервиса, ежедневно общающегося с множеством людей, максимален. Такой же запрос мы наблюдаем у общества - желание, чтобы иностранные работники, с которыми мы повседневно контактируем, хорошо знали русский язык», - рассказал он.

В связи с этим Кладов призвал установить разные критерии оценки для курьеров, строителей, работников сферы услуг и промышленности.

«Требования к уровню владения языком должны отличаться в разных профессиях. Например, курьеры должны иметь от 80 баллов (процентов) по чтению с листа на русском, так как этот навык способствует навигации в городе и пониманию сути заказа, от 80 баллов по тестам устной речи, а вот навык письма на русском не так важен - от 50 баллов. Строители должны знать язык на уровне от 70 баллов. Трудовые мигранты в сфере услуг должны владеть разговорной речью от 90 баллов, чтобы целыми дням общаться с гражданами РФ на месте работы. Трудовые мигранты в промышленности могут сдать тест успешно от 60-80 баллов, в зависимости от предприятия и профессии. Экзаменаторы, составляющие тесты, должны понимать специфику каждой линейной профессии», - заключил собеседник НСН.

Ранее председатель СК Александр Бастрыкин предложил спикеру Государственной Думы Вячеславу Володину ввести повышенный налог на труд иностранцев и создать экономические стимулы для привлечения к работе россиян, передает «Радиоточка НСН».