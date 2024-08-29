МВД сообщило о 630 тысячах нелегальных мигрантов в России
Численность нелегальных мигрантов в России составляет около 630 тысяч человек. Об этом сообщили представители МВД на совещании правительственной комиссии по миграционной политике во главе с вице-премьером Татьяной Голиковой, пишет «Коммерсантъ».
Как отметил первый замминистра внутренних дел Александр Горовой, большинство находящихся на нелегальном положении иностранцев получили этот статус из-за нарушения режима пребывания, двух и более административных нарушений, незаконной трудовой деятельности. Планируется, что в России будет создан специальный реестр контролируемых лиц со сведениями о мигрантах с истекшими или аннулированными документами либо гражданах, совершивших административные правонарушения и подлежащих высылке. Как ожидается, базу данных запустят в 2025 году.
По словам Горового, вносить в реестр всех нелегалов одновременно не следует, «этого не выдержит никакая IT-инфраструктура».
«Было бы разумнее для начала провести амнистию для тех из них, кто совершил относительно легкие правонарушения»,— подчеркнул замминистра.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru