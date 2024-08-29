МВД сообщило о 630 тысячах нелегальных мигрантов в России

Как отметил первый замминистра внутренних дел Александр Горовой, большинство находящихся на нелегальном положении иностранцев получили этот статус из-за нарушения режима пребывания, двух и более административных нарушений, незаконной трудовой деятельности. Планируется, что в России будет создан специальный реестр контролируемых лиц со сведениями о мигрантах с истекшими или аннулированными документами либо гражданах, совершивших административные правонарушения и подлежащих высылке. Как ожидается, базу данных запустят в 2025 году.

По словам Горового, вносить в реестр всех нелегалов одновременно не следует, «этого не выдержит никакая IT-инфраструктура».

«Было бы разумнее для начала провести амнистию для тех из них, кто совершил относительно легкие правонарушения»,— подчеркнул замминистра.

