Более 797 тысяч жителей Донбасса получили гражданство России с 2019 года

Отмечается, что с 2019 года на территории Ростовской области действуют пункты, в которых жители ЛНР и ДНР могут подать документы для получения гражданства.

Ранее глава Союза женщин России Екатерина Лахова в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвала преждевременным предложение детского омбудсмена в России передавать детей-сирот из Донбасса на усыновление в российские семьи.

