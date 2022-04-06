Более 797 тысяч жителей Донбасса получили гражданство России с 2019 года
Более 797 тысяч жителей Луганской и Донецкой народных республик с 2019 года уже получили гражданство России. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Отмечается, что с 2019 года на территории Ростовской области действуют пункты, в которых жители ЛНР и ДНР могут подать документы для получения гражданства.
Ранее глава Союза женщин России Екатерина Лахова в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвала преждевременным предложение детского омбудсмена в России передавать детей-сирот из Донбасса на усыновление в российские семьи.
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