Украинского миллионера Машурова объявили в розыск в Казахстане
Правоохранители Казахстана объявили в розыск украинского долларового миллионера Вадима Машурова, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры республики.
По данным местных СМИ, бизнесмен является основателем компании Sincere System Group (S-Group). Агентство по финмониторингу Казахстана подозревает представителей данной фирмы в создании и руководстве финансовой пирамиды.
Отмечается, что в июле 2023 года было начато досудебное расследование, а в конце декабря Агентство инициировало розыск Машурова.
Уточняется, что мужчина также объявлен в розыск и на Украине. Украинские правоохранители подозревают Машурова в вымогательстве, угоне автомобиля и похищении человека.
Ранее власти Казахстана приняли решение об экстрадиции в Россию работника IT-компании F.A.C.C.T. Никиту Кислицина, подозреваемого в вымогательстве и неправомерном доступе к компьютерной информации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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