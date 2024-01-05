Украинского миллионера Машурова объявили в розыск в Казахстане

По данным местных СМИ, бизнесмен является основателем компании Sincere System Group (S-Group). Агентство по финмониторингу Казахстана подозревает представителей данной фирмы в создании и руководстве финансовой пирамиды.

Отмечается, что в июле 2023 года было начато досудебное расследование, а в конце декабря Агентство инициировало розыск Машурова.

Уточняется, что мужчина также объявлен в розыск и на Украине. Украинские правоохранители подозревают Машурова в вымогательстве, угоне автомобиля и похищении человека.

Ранее власти Казахстана приняли решение об экстрадиции в Россию работника IT-компании F.A.C.C.T. Никиту Кислицина, подозреваемого в вымогательстве и неправомерном доступе к компьютерной информации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

