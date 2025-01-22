МВД России советует обновлять приложения для защиты от угроз

МВД России призвало граждан обновлять приложения на устройствах по первому запросу, рекомендовав включить автоматическое обновление. Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий подчеркнуло важность своевременных обновлений для устранения уязвимостей и защиты от взломов и вирусов.

В ведомстве напомнили, что даже небольшая задержка с обновлением может привести к последствиям, как это было в 2017 году с вирусом WannaCry, который распространился из-за неустановленных обновлений системы Windows.