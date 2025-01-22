МВД России советует обновлять приложения для защиты от угроз
МВД России призвало граждан обновлять приложения на устройствах по первому запросу, рекомендовав включить автоматическое обновление. Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий подчеркнуло важность своевременных обновлений для устранения уязвимостей и защиты от взломов и вирусов.
В ведомстве напомнили, что даже небольшая задержка с обновлением может привести к последствиям, как это было в 2017 году с вирусом WannaCry, который распространился из-за неустановленных обновлений системы Windows.
Вирус поразил устройства в больницах, банках и госучреждениях, несмотря на то что уязвимость была устранена несколько месяцев до атаки. Подобная ситуация произошла в 2015 году с уязвимостью Stagefright в Android, которая позволяла взломать телефон через MMS-сообщение.
МВД порекомендовало включить автоматические обновления и следить за актуальностью ПО на всех устройствах, включая телефоны, роутеры и умные гаджеты, подчеркивая, что безопасность всего, что подключено к интернету, должна быть обеспечена, передает «Радиоточка НСН».
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