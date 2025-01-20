Россиян предупредили об взломах Telegram при помощи домовых чатов
Telegram могут взломать через QR-код домового чата, сообщили аналитики «Лаборатории Касперского», передает РБК.
По данным специалистов, мошенники размещают ссылку якобы для перехода в чат дома, на самом деле злоумышленник получит доступ к чатам своей жертвы. Отмечается, что даже двухфакторная аутентификация не спасет в таком случае, это позволит сберечь лишь секретные чаты.
В связи с этим россиян призывают не доверять ссылкам, несколько раз перепроверять информацию, переходить только по достоверным источникам.
Также мошенники начали похищать Telegram-аккаунты с помощью фейковых ссылок на голосование от знакомого контакта, сообщили в МВД. В ведомстве уточнили, что ссылка для «голосования» ведет на фишинговый ресурс, при переходе на который пользователь теряет доступ к своему аккаунту, передает «Радиоточка НСН».
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