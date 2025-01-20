Россиян предупредили об взломах Telegram при помощи домовых чатов

В связи с этим россиян призывают не доверять ссылкам, несколько раз перепроверять информацию, переходить только по достоверным источникам.

Также мошенники начали похищать Telegram-аккаунты с помощью фейковых ссылок на голосование от знакомого контакта, сообщили в МВД. В ведомстве уточнили, что ссылка для «голосования» ведет на фишинговый ресурс, при переходе на который пользователь теряет доступ к своему аккаунту, передает «Радиоточка НСН».

