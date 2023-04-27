МВД России объявило в розыск командующего ВМС Украины

Как указано в карточке, военачальника разыскивают по статье Уголовного кодекса РФ.

По данным ТАСС, Неижпапу заочно обвинили в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, командующему может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее российские следователи заочно обвинили начальника Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилла Буданова, подозреваемого в причастности к теракту на Крымском мосту, по четырем статьям Уголовного кодекса РФ. Столичный Лефортовский суд выдал санкцию на заочный арест Буданова, который был объявлен в международный розыск.

