МВД России объявило в розыск командующего ВМС Украины
Командующего Военно-морскими силами Украины Алексея Неижпапу объявили в розыск, следует из базы МВД России.
Как указано в карточке, военачальника разыскивают по статье Уголовного кодекса РФ.
По данным ТАСС, Неижпапу заочно обвинили в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, командующему может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Ранее российские следователи заочно обвинили начальника Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилла Буданова, подозреваемого в причастности к теракту на Крымском мосту, по четырем статьям Уголовного кодекса РФ. Столичный Лефортовский суд выдал санкцию на заочный арест Буданова, который был объявлен в международный розыск.
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+6 012 / сут.
Умерли
398 тыс.+33 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+7 582 / сут.
- Песков: Москва приветствует любые меры по урегулированию ситуации на Украине
- Rutube опроверг информацию о намерении потратить 30 млрд рублей на развитие инфраструктуры
- В Саратове у химического завода обнаружили боевые выстрелы от гранатомета
- Бизнес-омбудсмен заступился за задержанную за неуплату налогов Блиновскую
- В Татарстане обрушилась стена строящегося трехэтажного дома
- Песков назвал «желтыми измышлениями» сообщения о попытке покушения на Путина с дрона
- СК возбудил дело после взрыва на территории ТЭЦ в петербургском Павловске
- Песков объяснил ночной визит Путина в Кремль
- МВД России объявило в розыск командующего ВМС Украины
- Лавров примет участие в заседании глав МИД ШОС в Индии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru