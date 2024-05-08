МВД России объявило в розыск бывшего депутата Рады Мирошниченко

Экс-депутата Верховной рады, журналиста Игоря Мирошниченко объявили в розыск, следует из базы МВД России.

МВД объявило в розыск экс-главу антитеррористического центра при СБУ

В карточке отмечается, что основанием для розыска стала неуточненная статья Уголовного кодекса РФ.

Мирошниченко в 2012-2014 годах был депутатом Рады, в 2015-2020-м входил в Киевский городской совет от националистической партии «Свобода».

Парламентарий неоднократно становился участником скандалов. В частности, в 2017 году Мирошниченко призывал бить батогами учителей и учеников украинских школ за использование русского языка, напоминает телеканал «360».

Ранее МВД РФ объявило в розыск бывшего главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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