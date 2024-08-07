МВД РФ заплатит 2 млн рублей за помощь в раскрытии похищения детей в 2007 году

В ведомстве уточнили, что речь идёт о произошедшем в городе Великие Луки Псковской области, где 29 января 2007 года неизвестные похитили 10-летних школьников Павла Матросова и Валентину Корик.

«Звонки граждан, которые располагают связанной с похищением информацией, готовы принять круглосуточно, в том числе на условиях полной конфиденциальности», - говорится в заявлении МВД.

Ранее Минюст США объявил о вознаграждение в 10 млн долларов за информацию, которая позволит задержать россиянина Дмитрия Хорошева, который американские власти обвинили в создании и руководстве хакерской группировкой LockBit, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

