СМИ: В Госдуме хотят платить россиянам за данные о «резиновых» квартирах

В Госдуме предлагают платить россиянам по 100 тысяч рублей за сообщения о незаконном месте проживания мигрантов, сообщил Telegram-канал «SHOT».

В материале уточняется, что автором инициативы выступил депутат Сергей Каргинов. Соответствующее обращение он написал на имя главы МВД Владимира Колокольцева. По его мнению, такая мера поможет выявить сети мигрантов, которые могут представлять опасность для страны.

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Вознаграждение простимулирует жителей активнее сообщать в полицию о «резиновых» квартирах, в которых нелегально проживают мигранты, подчеркнул он.

Ранее в Москве задержали группу преступников, которые организовали незаконную миграцию, передает RT.


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ФОТО: Управление МВД России по Москве.
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