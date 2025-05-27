МВД РФ призвало россиян не верить предложениям в Telegram о заработке на лайках

На первом этапе мошенники могут даже отправить человеку символическую сумму, чтобы показать, что все хорошо. На самом же деле цель таких операций – кража денег и данных, так как на каком-то этапе жертве предложат скачать специальное приложение, которое и похитит данные.

Спугнуть мошенника можно только уточняющими вопросами и собственной осведомленностью, уверяют эксперты.

Специалисты предупреждают, что мошенники – это профессионалы, они всегда имеют несколько вариантов действия. Поэтому гражданам бывает сложно в моменте понять, что их пытаются обмануть.

Также МВД России предупредило о новой схеме мошенничества, которая связана с отправкой писем, похожих на настоящие сообщения от Google. Россиян призвали не отвечать на подозрительные сообщения, а также никогда не переходить по ссылкам, передает «Радиоточка НСН».

