МВД РФ предупредило о риске заразиться COVID-19 на несогласованных акциях
Участники несогласованных публичных мероприятий рискуют заразиться коронавирусом. Об этом говорится в заявлении МВД России.
В ведомстве указали на появление соцсетях и мессенджерах информации о запланированных в регионах РФ несогласованных публичных акциях и призвали граждан отказаться от участия в подобных мероприятиях, а также от посещения площадей и улиц, так как в условиях массового скопления людей возрастает риск заражения COVDI-19.
В заявлении МВД РФ напомнили, что в российских регионах по-прежнему действовую ограничительные меры, направленные на борьбу с распространеникм COVID-19 и проведение публичных мероприятий запрещено.
В министерстве не исключили провокаций, направленных на нарушение общественного порядка и отметили, что сотрудники силовых ведомств будут расценивать подобные попытки, как угрозу общественной безопасности и реагировать соответствующим образом, а правонарушители будут привлечены к ответственности.
Акции протеста прошли в России после ареста оппозиционера Алексея Навального 23 и 31 января, а также 2 февраля, после того, как суд заменил ему условное наказание на реальный срок и приговорил к 3,5 годам реального заключения по делу «Ив Роше», из которых в колонии общего режима он проведет 2 года и 8 месяцев.
После акций было возбуждено уголовное дело по статье «нарушение санитарно-эпидемиологических правил», сообщает Ura.ru. По данным правоохранителей, в акции 23 января в Москве приняли участие 19 человек с COVID-19, что «создало угрозу массового заболевания». Соратников Навального по этому делу отправили под домашний арест.
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