МВД РФ предлагает ограничить права по управлению автомобилем за неявку в военкомат

Министерство внутренних дел РФ подготовило проект приказа, согласно которому военнообязанных могут временно ограничить в правах по управлению транспортным средством, в случае их неявки по повестке в военкомат, сообщает РИА Новости.

«Шок для страны»: В Госдуме раскрыли детали повышения призывного возраста

Документ опубликован на сайте проектов нормативных правовых актов.

В нём, в частности, говорится, что ограничения могут накладываться в том случае, если в едином электронном реестре воинского учета появится решение «о принятии временных мер, направленных на обеспечение явки ‎по повестке военного комиссариата». После этого информация будет передана в ГАИ.

При этом решение может быть в течение суток отменено. Для этого призывная комиссия должна направить в систему ГАИ решение об отмене прежнего заключения.

Ранее стало известно, что россияне жалуются на «облавы» на призывников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
ТЕГИ:АвтомобилиПризывникиВоенкоматыПроектМВД РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры