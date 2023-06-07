МВД РФ предлагает ограничить права по управлению автомобилем за неявку в военкомат
Министерство внутренних дел РФ подготовило проект приказа, согласно которому военнообязанных могут временно ограничить в правах по управлению транспортным средством, в случае их неявки по повестке в военкомат, сообщает РИА Новости.
Документ опубликован на сайте проектов нормативных правовых актов.
В нём, в частности, говорится, что ограничения могут накладываться в том случае, если в едином электронном реестре воинского учета появится решение «о принятии временных мер, направленных на обеспечение явки по повестке военного комиссариата». После этого информация будет передана в ГАИ.
При этом решение может быть в течение суток отменено. Для этого призывная комиссия должна направить в систему ГАИ решение об отмене прежнего заключения.
Ранее стало известно, что россияне жалуются на «облавы» на призывников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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