МВД РФ предлагает ограничить права по управлению автомобилем за неявку в военкомат

Документ опубликован на сайте проектов нормативных правовых актов.

В нём, в частности, говорится, что ограничения могут накладываться в том случае, если в едином электронном реестре воинского учета появится решение «о принятии временных мер, направленных на обеспечение явки ‎по повестке военного комиссариата». После этого информация будет передана в ГАИ.

При этом решение может быть в течение суток отменено. Для этого призывная комиссия должна направить в систему ГАИ решение об отмене прежнего заключения.

Ранее стало известно, что россияне жалуются на «облавы» на призывников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».







