Соцфонд в феврале автоматически проиндексирует социальные выплаты и пособия
Социальные выплаты и страховые пособия в России будут проактивно проиндексированы в феврале. Об этом сообщили в Социальном фонде.
«Все меры, которые подлежат индексации, будут автоматически перечислены в новых размерах. Россиянам не нужно никуда обращаться для получения проиндексированных выплат или подавать какие-либо заявления», - отметили в ведомстве.
Соцфонд напомнил, что согласно проекту постановления правительства РФ размер индексации с 1 февраля составит 5,6%.
Ранее стало известно, что в феврале в России увеличат социальные выплаты для инвалидов, ветеранов, чернобыльцев и других категорий, стоимость набора социальных услуг, а также проиндексируют материнский капитал, напоминает «Свободная пресса».
