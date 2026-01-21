Соцфонд в феврале автоматически проиндексирует социальные выплаты и пособия

Социальные выплаты и страховые пособия в России будут проактивно проиндексированы в феврале. Об этом сообщили в Социальном фонде.

«Все меры, которые подлежат индексации, будут автоматически перечислены в новых размерах. Россиянам не нужно никуда обращаться для получения проиндексированных выплат или подавать какие-либо заявления», - отметили в ведомстве.

Соцфонд напомнил, что согласно проекту постановления правительства РФ размер индексации с 1 февраля составит 5,6%.

Ранее стало известно, что в феврале в России увеличат социальные выплаты для инвалидов, ветеранов, чернобыльцев и других категорий, стоимость набора социальных услуг, а также проиндексируют материнский капитал, напоминает «Свободная пресса».

