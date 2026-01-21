В Москве женщина угнала снегоуборочную машину

Судимая ранее женщина угнала снегоуборочную машину в Москве, подозреваемую задержали. Об этом сообщили в столичном главке МВД.

Как отметили в ведомстве, о краже заявил представитель обслуживающей компании. Один из его сотрудников, убиравший снег на Тимирязевской улице, заглушил машину, забрал ключи зажигания и отошел в подсобное помещение. По возвращении он не обнаружил технику. Материальный ущерб составил около 140 тысяч рублей.

Полицейские в кратчайшие сроки задержали подозреваемую - 39-летнюю москвичку - недалеко от места ЧП. Машину вернули владельцу. Правоохранители возбудили уголовное дело о краже.

Ранее в Москве мужчина похитил машину такси, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

