В Москве женщина угнала снегоуборочную машину
Судимая ранее женщина угнала снегоуборочную машину в Москве, подозреваемую задержали. Об этом сообщили в столичном главке МВД.
Как отметили в ведомстве, о краже заявил представитель обслуживающей компании. Один из его сотрудников, убиравший снег на Тимирязевской улице, заглушил машину, забрал ключи зажигания и отошел в подсобное помещение. По возвращении он не обнаружил технику. Материальный ущерб составил около 140 тысяч рублей.
Полицейские в кратчайшие сроки задержали подозреваемую - 39-летнюю москвичку - недалеко от места ЧП. Машину вернули владельцу. Правоохранители возбудили уголовное дело о краже.
Ранее в Москве мужчина похитил машину такси, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
