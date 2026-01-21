Самолет Uzbekistan Airways аварийно сел в Красноярске
Самолет авиакомпании Uzbekistan Airways, летевший из Ташкента во Владивосток, совершил аварийную посадку в Красноярске. Об этом сообщила пресс-служба красноярского аэропорта.
Инцидент произошел 21 января в 14:46 (10:46 мск). Самолет Boeing 767-300 аварийно сел в Красноярске по техническим причинам.
Как сообщило Восточное межрегиональное СУ на транспорте Следственного комитета РФ, воздушное судно благополучно совершило посадку. На борту находились 122 пассажира и 3 члена экипажа, пострадавших нет.
Ранее самолет авиакомпании «Арт Авиа» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в аэропорту Туруханска Красноярского края.
