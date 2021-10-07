МВД РФ одобрило правила выезда детей за рубеж

Министерство внутренних дел России утвердило новые правила приема и подачи заявлений о несогласии на выезд за рубеж несовершеннолетних детей, следует из приказа ведомства на интернет-портале правовой информации.

В Госдуме призвали запретить непривитым гражданам выезжать из России

Так, несогласный с выездом ребенка за рубеж родитель может сообщить, что запрещает выезд ребенка до достижения им 18 лет. Также родитель сможет указать, в какие конкретно страны и на какой период ему запрещено выезжать.

В июне российские сенаторы одобрили закон, который разрешает детям выезжать за границу без родителей. При этом они должны иметь загранпаспорт и нотариально заверенное согласие на выезд одного из опекунов.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: rossiya-airlines.com
ТЕГИ:РодителиДетиМВД РФ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры