МВД РФ одобрило правила выезда детей за рубеж

Так, несогласный с выездом ребенка за рубеж родитель может сообщить, что запрещает выезд ребенка до достижения им 18 лет. Также родитель сможет указать, в какие конкретно страны и на какой период ему запрещено выезжать.

В июне российские сенаторы одобрили закон, который разрешает детям выезжать за границу без родителей. При этом они должны иметь загранпаспорт и нотариально заверенное согласие на выезд одного из опекунов.

