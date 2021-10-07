МВД РФ одобрило правила выезда детей за рубеж
Министерство внутренних дел России утвердило новые правила приема и подачи заявлений о несогласии на выезд за рубеж несовершеннолетних детей, следует из приказа ведомства на интернет-портале правовой информации.
Так, несогласный с выездом ребенка за рубеж родитель может сообщить, что запрещает выезд ребенка до достижения им 18 лет. Также родитель сможет указать, в какие конкретно страны и на какой период ему запрещено выезжать.
В июне российские сенаторы одобрили закон, который разрешает детям выезжать за границу без родителей. При этом они должны иметь загранпаспорт и нотариально заверенное согласие на выезд одного из опекунов.
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