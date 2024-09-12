МВД РФ объявило в розыск журналистов CNN, RAI и DW

Речь идёт о Нике Уолше, Стефани Баттистини и Николасе Симоне Коннолли, соответственно.

Также в базе размещены карточки сотрудников украинского телеканала «1+1» Натальи Нагорной, Дианы Буцко и Олеси Боровик.

Отмечается, что журналисты разыскиваются по статье УК РФ, по какой именно - не уточняется. В России против них возбуждены дела о незаконном пересечении госграницы.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что специалисты изучают фактологию, связанную с действиями иностранных журналистов в городе Судже Курской области, сообщает «Свободная пресса».

