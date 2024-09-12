МВД РФ объявило в розыск журналистов CNN, RAI и DW
МВД России объявило в розыск журналистов каналов CNN, RAI, Deutsche Welle (DW, признана в РФ СМИ-иноагентом). Соответствующая информация появилась в базе ведомства.
Речь идёт о Нике Уолше, Стефани Баттистини и Николасе Симоне Коннолли, соответственно.
Также в базе размещены карточки сотрудников украинского телеканала «1+1» Натальи Нагорной, Дианы Буцко и Олеси Боровик.
Отмечается, что журналисты разыскиваются по статье УК РФ, по какой именно - не уточняется. В России против них возбуждены дела о незаконном пересечении госграницы.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что специалисты изучают фактологию, связанную с действиями иностранных журналистов в городе Судже Курской области, сообщает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru