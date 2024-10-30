МВД РФ: К экзамену по русскому не допустили почти 7,5 тысячи мигрантов

Полиция усилила контроль за законностью нахождения мигрантов в РФ и процедурой получения сертификатов о владении русским языком, почти 7,5 тысяч иностранцев не допустили к экзаменам. Об этом сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев на коллегии министерства.

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Он отметил, что такое количество иностранцев не допустили к участию в экзаменах, так как они не имели даже элементарных знаний. По словам Колокольцева, не прошли экзамен 66 тысяч человек, или четверть от общего числа.

Ранее Госдума наделила госучреждения исключительным правом принимать экзамены у мигрантов, поправки к закону «О правовом положении иностранных граждан в РФ» опубликованы в базе ГД. Теперь многие частные предприятия будут лишены права принимать экзамены по русскому языку у мигрантов. Госучреждения не смогут передавать свои полномочия «частникам», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / МИхаил Воскресенский
ТЕГИ:МВД РФМигранты

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