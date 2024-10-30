МВД РФ: К экзамену по русскому не допустили почти 7,5 тысячи мигрантов

Он отметил, что такое количество иностранцев не допустили к участию в экзаменах, так как они не имели даже элементарных знаний. По словам Колокольцева, не прошли экзамен 66 тысяч человек, или четверть от общего числа.

Ранее Госдума наделила госучреждения исключительным правом принимать экзамены у мигрантов, поправки к закону «О правовом положении иностранных граждан в РФ» опубликованы в базе ГД. Теперь многие частные предприятия будут лишены права принимать экзамены по русскому языку у мигрантов. Госучреждения не смогут передавать свои полномочия «частникам», передает «Радиоточка НСН».

