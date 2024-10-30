В Госдуме предложили ввести для детей мигрантов экзамен по русскому языку

Отмечается, что в случае недостаточного владения русским языком ребёнку необходимо предоставлять год на подготовку к экзамену, но за счёт его родителей.

Депутат от «Новых людей» Ксения Горячева указала, что введение такого экзамена позволит снизить нагрузку на учителей, а также обеспечит всем школьникам равные условия во время образовательного процесса.

Ранее Госдума наделила госучреждения исключительным правом принимать экзамены у мигрантов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

