В Госдуме предложили ввести для детей мигрантов экзамен по русскому языку

В России следует ввести обязательный экзамен по русскому языку для поступающих в школу детей мигрантов. Как сообщает РИА Новости, с такой инициативой выступила фракция «Новые люди».

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Отмечается, что в случае недостаточного владения русским языком ребёнку необходимо предоставлять год на подготовку к экзамену, но за счёт его родителей.

Депутат от «Новых людей» Ксения Горячева указала, что введение такого экзамена позволит снизить нагрузку на учителей, а также обеспечит всем школьникам равные условия во время образовательного процесса.

Ранее Госдума наделила госучреждения исключительным правом принимать экзамены у мигрантов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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