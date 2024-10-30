В Госдуме предложили ввести для детей мигрантов экзамен по русскому языку
В России следует ввести обязательный экзамен по русскому языку для поступающих в школу детей мигрантов. Как сообщает РИА Новости, с такой инициативой выступила фракция «Новые люди».
Отмечается, что в случае недостаточного владения русским языком ребёнку необходимо предоставлять год на подготовку к экзамену, но за счёт его родителей.
Депутат от «Новых людей» Ксения Горячева указала, что введение такого экзамена позволит снизить нагрузку на учителей, а также обеспечит всем школьникам равные условия во время образовательного процесса.
Ранее Госдума наделила госучреждения исключительным правом принимать экзамены у мигрантов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru