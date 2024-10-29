Госдума наделила госучреждения исключительным правом принимать экзамены у мигрантов

До этого Рособрнадзор предупредил семь вузов о нарушениях на экзаменах по русскому языку как иностранному, сообщается на сайте ведомства. В список в том числе попали Российский университет дружбы народов, Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена, Московский центр качества образования, Дальневосточный федеральный университет и другие.

В Госдуме ранее предложили ввести госпошлину за сертификаты о сдаче экзамена по русскому языку. Законодательная инициатива исходит от ЛДПР. Авторы законопроекта предложили взимать 3 тысячи рублей за документ, передает «Радиоточка НСН».

