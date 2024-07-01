МВД РФ: Число пойманных нелегальных мигрантов возросло на 25%
Количество привлеченных к ответственности лиц, которые утратили или не имели оснований для нахождения в России, увеличилось на четверть. Об этом заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.
По его словам, отдельные противоправные влияния иностранных граждан вызывают большой общественный резонанс и повышение уровня межнациональной напряженности. Поэтому, отметил Колокольцев, вопросы противодействия нелегальной миграции являются стратегически важными.
Кроме того, он указал, что перед субъектами профилактики стоит принципиально новая задача – адресное сопровождение участников спецоперации и членов их семей. По словам Колокольцева, им необходимо оказывать медицинскую и психологическую помощь, организовать реабилитацию, а также содействовать в получении образования и трудоустройстве.
Ранее сообщалось, что в России кратно увеличилось число выдворяемых из страны мигрантов. Так, за пять месяцев 2024 года принудительно выдворено за пределы РФ более 30 тысяч иностранных граждан и лиц без гражданства, за тот же период 2023 года — 12,7 тысяч граждан, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru