МВД РФ: Число пойманных нелегальных мигрантов возросло на 25%

По его словам, отдельные противоправные влияния иностранных граждан вызывают большой общественный резонанс и повышение уровня межнациональной напряженности. Поэтому, отметил Колокольцев, вопросы противодействия нелегальной миграции являются стратегически важными.

Кроме того, он указал, что перед субъектами профилактики стоит принципиально новая задача – адресное сопровождение участников спецоперации и членов их семей. По словам Колокольцева, им необходимо оказывать медицинскую и психологическую помощь, организовать реабилитацию, а также содействовать в получении образования и трудоустройстве.

Ранее сообщалось, что в России кратно увеличилось число выдворяемых из страны мигрантов. Так, за пять месяцев 2024 года принудительно выдворено за пределы РФ более 30 тысяч иностранных граждан и лиц без гражданства, за тот же период 2023 года — 12,7 тысяч граждан, передает «Радиоточка НСН».

