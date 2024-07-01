В России сократилось чисто тяжких преступлений, совершаемых мигрантами

Число тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в РФ иностранными гражданами в этом году, сократилось почти на 8%, заявил глава МВД России Владимир Колокольцев на заседании правительственной комиссии по профилактике правонарушений.

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Укрепить тенденцию снижения количества преступлений со стороны иностранных граждан удалось благодаря комплексной профилактической работе, отметил глава МВД.

Депутат Госдумы Ярослав Нилов ранее обратился к Колокольцеву с просьбой создать единый для всей страны номер, по которому смогли бы обращаться россияне, столкнувшиеся с нелегальной миграцией в своем регионе, отмечает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кондратюк
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