В России сократилось чисто тяжких преступлений, совершаемых мигрантами
Число тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в РФ иностранными гражданами в этом году, сократилось почти на 8%, заявил глава МВД России Владимир Колокольцев на заседании правительственной комиссии по профилактике правонарушений.
Укрепить тенденцию снижения количества преступлений со стороны иностранных граждан удалось благодаря комплексной профилактической работе, отметил глава МВД.
Депутат Госдумы Ярослав Нилов ранее обратился к Колокольцеву с просьбой создать единый для всей страны номер, по которому смогли бы обращаться россияне, столкнувшиеся с нелегальной миграцией в своем регионе, отмечает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сенатор Епифанова: Ссудо-сберегательные кассы могут стать заменой ипотеке
- В России сократилось чисто тяжких преступлений, совершаемых мигрантами
- В ООН заявили о недопустимости дискриминации спортсменов из РФ
- В Петербурге опровергли подготовку к сносу стадиона «Петровский»
- Таможенники пресекли контрабанду украшений на 21 млн рублей в Шереметьево
- Редкие произведения Гараняна выйдут к юбилею композитора на виниле
- Столтенберг: Китай бросил вызов НАТО
- В нескольких районах Воронежской области ограничили электроснабжение
- Немецкий шпиц продолжает возглавлять рейтинг популярных пород собак в России
- Режим ЧС ввели в Нижневартовске из-за паводка на фоне ливней
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru