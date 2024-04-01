МВД разработало законопроект по ужесточению госконтроля в сфере миграции

МВД России завершило работу над законопроектом, предусматривающим ужесточение госконтроля в сфере миграции. Об этом в своём Telegram-канале заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

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По её словам, документ устанавливает правовые основания для введения биометрической идентификации личности при въезде на территорию России, сокращения срока временного пребывания иностранцев до 90 дней в течение календарного года, а также цифрового профиля иностранного гражданина и контролируемого режима пребывания в РФ отдельных категорий иностранцев.

Также в законопроекте речь идёт об усилении контроля в отношении работодателей, привлекающих на работу мигрантов, о внесудебном ограничении прав нелегальных мигрантов.

Кроме того, государственным органам, организациям, физическим и юрлицам документ запрещает оказывать какие-либо услуги нарушителям миграционного законодательства.

Ранее сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга задержали главу Центра языкового тестирования и еще четырех подозреваемых, которые зарабатывали на нелегальных мигрантах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости Павел Лисицын
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