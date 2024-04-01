МВД разработало законопроект по ужесточению госконтроля в сфере миграции
МВД России завершило работу над законопроектом, предусматривающим ужесточение госконтроля в сфере миграции. Об этом в своём Telegram-канале заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
По её словам, документ устанавливает правовые основания для введения биометрической идентификации личности при въезде на территорию России, сокращения срока временного пребывания иностранцев до 90 дней в течение календарного года, а также цифрового профиля иностранного гражданина и контролируемого режима пребывания в РФ отдельных категорий иностранцев.
Также в законопроекте речь идёт об усилении контроля в отношении работодателей, привлекающих на работу мигрантов, о внесудебном ограничении прав нелегальных мигрантов.
Кроме того, государственным органам, организациям, физическим и юрлицам документ запрещает оказывать какие-либо услуги нарушителям миграционного законодательства.
Ранее сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга задержали главу Центра языкового тестирования и еще четырех подозреваемых, которые зарабатывали на нелегальных мигрантах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru