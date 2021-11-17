В России создадут базу геномов 100 тысяч граждан

Базу геномов 100 граждан создадут в России, сотрудники «Роснефти» станут первыми добровольными участниками исследований, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы компании Игоря Сечина.

"На первом этапе основным результатом станет создание базы данных на 100 тысяч полногеномных последовательностей россиян, расположенной на серверах, находящихся в России», - сказал Сечин в ходе совещания с участием президента России Владимира Путина по вопросам развития генетических технологий в РФ

По его словам, для этого будет проведено масштабное добровольное популяционное исследование. Добровольными участниками станут сотрудники «Роснефти», что позволит определить референсные геномы для разных народов России.

Ранее президент России Владимир Путин призвал регламентировать использование генетических данных человека. По его словам, необходимы законодательные механизмы, регламентирующие получение и использование генетических данных человека, все решения должны быть взвешенными.

