МВД: раскрываемость убийств в России составила 99 процентов

Количество убийств в России за последние 10 лет уменьшилось больше чем на треть, подростковая преступность – более чем в два раза. Об этом сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.

Всего за это время регистрируемая преступность в стране снизилась на 10,9%, а посягательств против личности стало меньше на треть. Убийств и покушений на убийство - на 38,3%. Также в два раза меньше зафиксировано фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, отметила Волк.