МВД: раскрываемость убийств в России составила 99 процентов

Количество убийств в России за последние 10 лет уменьшилось больше чем на треть, подростковая преступность – более чем в два раза. Об этом сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.

Всего за это время регистрируемая преступность в стране снизилась на 10,9%, а посягательств против личности стало меньше на треть. Убийств и покушений на убийство - на 38,3%. Также в два раза меньше зафиксировано фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, отметила Волк.

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Представитель ведомства сообщила, что раскрываемость дел об убийствах и покушениях на убийство составила 99%.

Кроме того, в МВД заявили, что по сравнению с 2013 годом в четыре раза сократилось количество разбоев, в три раза – грабежей.

Ранее пяти сотрудникам ГУ МВД в Кемерове дали от 1,5 года до 2 лет условно по делу об убийстве студентки Веры Пехтелевой в январе 2020 года.


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ФОТО: Помощник министра внутренних дел РФ ФОТО: РИА Новости
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