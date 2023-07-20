МВД: раскрываемость убийств в России составила 99 процентов
Количество убийств в России за последние 10 лет уменьшилось больше чем на треть, подростковая преступность – более чем в два раза. Об этом сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
Всего за это время регистрируемая преступность в стране снизилась на 10,9%, а посягательств против личности стало меньше на треть. Убийств и покушений на убийство - на 38,3%. Также в два раза меньше зафиксировано фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, отметила Волк.
Представитель ведомства сообщила, что раскрываемость дел об убийствах и покушениях на убийство составила 99%.
Кроме того, в МВД заявили, что по сравнению с 2013 годом в четыре раза сократилось количество разбоев, в три раза – грабежей.
Ранее пяти сотрудникам ГУ МВД в Кемерове дали от 1,5 года до 2 лет условно по делу об убийстве студентки Веры Пехтелевой в январе 2020 года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru