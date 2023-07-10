В Кемерове пятерых полицейских приговорили к условным срокам по делу об убийстве студентки

По делу проходили два полицейских, которые дежурили в отделе полиции в ночь убийства девушки, и три сотрудницы дежурной части городского управления МВД. Правоохранители обвинялись в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека. В ночь убийства Пехтелевой полицейские получили сигнал о драке в квартире в Ленинском районе и о том, что женщина просила помощи. Сотрудники МВД зарегистрировали заявку, но не выехали на место ЧП, в том числе после повторного звонка. В результате 23-летняя Вера Пехтелева погибла, убийца был задержан на месте преступления, напоминает телеканал «360».

Согласно решению суда, майора Михаила Балашова, капитана Дмитрия Тарицына и диспетчера Марию Пономареву приговорили к 2 годам заключения условно. При этом диспетчерам Марии Дунаевой и Кристине Юдинцевой дали по 1,5 года лишения свободы, пишет Газета.ру.

Кроме того, суд постановил взыскать с кемеровского управления МВД 2 млн рублей в пользу родственников Пехтелевой в счет компенсации морального вреда. С каждого из пяти осужденных взыскали по 30 тысяч рублей для возмещения процессуальных издержек.

