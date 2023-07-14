СМИ: в Волгограде полицейских уволили после поездки певицы Сай на патрульной машине

По данным портала, от должности были отстранены глава регионального УГИБДД Александр Степанов и врио начальника городского МВД Алексей Климов.

Ранее Аннет Сай опубликовала видео, в котором рассказала, что ей вызвали автомобиль ДПС, чтобы быстрее добраться до аэропорта, минуя пробки.

Позже Национальный автомобильный союз (НАС) обратился в МВД и Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить действия сотрудников ГИБДД Волгограда, сообщает «Радиоточка НСН».

