СМИ: в Волгограде полицейских уволили после поездки певицы Сай на патрульной машине
Поездка певицы Анет Сай (Анна Сайдалиева) на патрульной машине ГИБДД с мигалкой стала причиной увольнения двух высокопоставленных сотрудников МВД в Волгограде, сообщает V102.RU.
По данным портала, от должности были отстранены глава регионального УГИБДД Александр Степанов и врио начальника городского МВД Алексей Климов.
Ранее Аннет Сай опубликовала видео, в котором рассказала, что ей вызвали автомобиль ДПС, чтобы быстрее добраться до аэропорта, минуя пробки.
Позже Национальный автомобильный союз (НАС) обратился в МВД и Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить действия сотрудников ГИБДД Волгограда, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru