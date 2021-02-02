СМИ: Минтранс смягчит новые правила к техосмотру автомобиля

Минтранс РФ пересмотрит требование сопровождать фото автомобиля во время техосмотра показаниями системы ГЛОНАСС с погрешностью определения не более 15 метров. Об этом пишет «Коммерсант».

В ведомстве пояснили, что пункты техосмотра часто находятся среди плотной застройки, из-за чего происходит экранирование сигнала спутника и погрешность в измерениях может увеличиваться более чем на 15 метров.

Отмечается, что Минтранс смягчит требование в сторону корректировки показателей погрешности в сторону их увеличения.

Также предполагается изменить требования к «производственно-технической базе» пунктов техосмотра - для их соблюдения потребуются дополнительные затраты бизнесменов, чтобы переоборудовать служебные помещения.

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Измененный приказ может вступить в силу 1 сентября, сообщает news.ru.

Новые правила ТО начнут действовать в России с 1 марта.

Между тем, с 1 февраля автомобилисты не смогут получить разрешение на тюнинг, если в реестре отсутствует заключение предварительной технической экспертизы автомобиля. Владельца авто для этого придётся дважды обратиться в специальную испытательную лабораторию.

Ранее РИА ФАН сообщило, что багажники на крышах автомобилей в России стали поводом для получения штрафа от ГИБДД.


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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:МинтрансТехосмотр
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