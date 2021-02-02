СМИ: Минтранс смягчит новые правила к техосмотру автомобиля
Минтранс РФ пересмотрит требование сопровождать фото автомобиля во время техосмотра показаниями системы ГЛОНАСС с погрешностью определения не более 15 метров. Об этом пишет «Коммерсант».
В ведомстве пояснили, что пункты техосмотра часто находятся среди плотной застройки, из-за чего происходит экранирование сигнала спутника и погрешность в измерениях может увеличиваться более чем на 15 метров.
Отмечается, что Минтранс смягчит требование в сторону корректировки показателей погрешности в сторону их увеличения.
Также предполагается изменить требования к «производственно-технической базе» пунктов техосмотра - для их соблюдения потребуются дополнительные затраты бизнесменов, чтобы переоборудовать служебные помещения.
Измененный приказ может вступить в силу 1 сентября, сообщает news.ru.
Новые правила ТО начнут действовать в России с 1 марта.
Между тем, с 1 февраля автомобилисты не смогут получить разрешение на тюнинг, если в реестре отсутствует заключение предварительной технической экспертизы автомобиля. Владельца авто для этого придётся дважды обратиться в специальную испытательную лабораторию.
Ранее РИА ФАН сообщило, что багажники на крышах автомобилей в России стали поводом для получения штрафа от ГИБДД.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,9 млн+16 643 / сут.
Умерли
74 158+539 / сут.
Выздоровели
3,3 млн+22 372 / сут.
- Названы имена наставников в новом сезоне шоу «Голос. Дети»
- СМИ: Минтранс смягчит новые правила к техосмотру автомобиля
- Азербайджан заявил о нарушении Арменией режима прекращения огня
- Житель Подмосковья ответит в суде за убийство агрессивной тещи
- Генпрокуратура проверить обсоноватнность тарифов на услуги ЖКХ в регионах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru