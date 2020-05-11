МВД предупреждает о новых видах мошенничества на фоне пандемии
Всё новые виды мошенничества, которые возникли на фоне пандемии коронавирусной инфекции, не устают фиксировать сотрудники МВД России. Как пишет РИА Новости, об этом рассказал начальник ГУ по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Юрий Валяев.
Так, по его словам, злоумышленники пытаются заполучить реквизиты банковских карт россиян под предлогом выплаты «компенсаций» за ущерб от распространения коронавирусной инфекции. Другие мошенники предлагают купить у них поддельные экспресс-тесты или препараты от COVID-19. Кто-то пытается продать в сети пропуск для передвижений по району, который, как известно, можно оформить самостоятельно и бесплатно.
В конце апреля сообщалось, что крупнейшие российские банки предупредили об активизировавшихся мошенниках в период самоизоляции. Как пишет РБК, представители кредитных организаций подчеркивают, что число попыток похитить деньги со счетов клиентов в нерабочие недели увечилось на 15-30%.
Для этого злоумышленники используют методы социальной инженерии, играя на стрессовом состоянии своих жертв, которое возникает на фоне тревожных новостей о распространении COVID-19.
Мошенники пытаются узнать реквизиты карт и СМС-пароли, используя в своих убеждениях негативную новостную повестку о пандемии и экономической ситуации.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
221 тыс.+11 656 / сут.
Умерли
2 009+94 / сут.
Выздоровели
39 801+5 495 / сут.
- В Минздраве не исключили второй волны COVID-19 после майских праздников
- В Профсоюзе полиции оправдали беседы с нарушителями самоизоляции
- МВД предупреждает о новых видах мошенничества на фоне пандемии
- Озверевшие на карантине. Психолог призвал публично наказывать нарушителей самоизоляции
- «Динамика положительная»: Врачи оценили состояние Михаила Мишустина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru