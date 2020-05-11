МВД предупреждает о новых видах мошенничества на фоне пандемии

Всё новые виды мошенничества, которые возникли на фоне пандемии коронавирусной инфекции, не устают фиксировать сотрудники МВД России. Как пишет РИА Новости, об этом рассказал начальник ГУ по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Юрий Валяев.

Так, по его словам, злоумышленники пытаются заполучить реквизиты банковских карт россиян под предлогом выплаты «компенсаций» за ущерб от распространения коронавирусной инфекции. Другие мошенники предлагают купить у них поддельные экспресс-тесты или препараты от COVID-19. Кто-то пытается продать в сети пропуск для передвижений по району, который, как известно, можно оформить самостоятельно и бесплатно.