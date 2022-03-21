МВД предупредило о новых способах хищения денег с использованием темы санкций

МВД предупредило россиян о том, что телефонные мошенники стали использовать тема международных санкций для хищения денег. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, передает ТАСС.

По ее словам, мошенники звонят под предлогом отключения банков от международной платежной системы или из-за якобы предстоящего запрета на снятие наличных, чтобы заполучить данные карты клиента.

Раскрыто новое мошенничество с банковскими картами россиян

В ведомстве напомнили, что сообщать какие-либо данные о карте по телефону небезопасно.

Российские граждане в попытках найти нелицензионные версии ПО, которое стало недоступно из-за органичительных мер, рискуют столкнуться с мошенниками, сообщает радио Sputnik со ссылкой на эксперта по противодействию мошенничеству Алексея Сизова.


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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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