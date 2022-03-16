Раскрыто новое мошенничество с банковскими картами россиян

Держателям «пластика» мошенники предлагают ввести данные карты, чтобы «проверить, не попали ли они в руки злоумышленника». При этом единого официального сервиса по проверке скомпрометированных банковских карт в настоящее время нет.

Также в организации призвали россиян не вводить данные пластиковых карт на сомнительных сайтах и не диктовать их в ходе телефонного разговора с потенциальным мошенником.

Напомним, данные более чем 100 тысяч карт клиентов российских банков попали на некоторые ресурсы в даркнете. Рост утечек данных российских банковских клиентов действительно есть, однако реквизиты попали в распоряжение мошенников давно.

