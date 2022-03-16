Раскрыто новое мошенничество с банковскими картами россиян
Злоумышленники стали использовать поддельные сайты для проверки данных банковских карт на соответствие слитой базы, сообщает Роскачество.
Держателям «пластика» мошенники предлагают ввести данные карты, чтобы «проверить, не попали ли они в руки злоумышленника». При этом единого официального сервиса по проверке скомпрометированных банковских карт в настоящее время нет.
Также в организации призвали россиян не вводить данные пластиковых карт на сомнительных сайтах и не диктовать их в ходе телефонного разговора с потенциальным мошенником.
Напомним, данные более чем 100 тысяч карт клиентов российских банков попали на некоторые ресурсы в даркнете. Рост утечек данных российских банковских клиентов действительно есть, однако реквизиты попали в распоряжение мошенников давно.
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