Раскрыто новое мошенничество с банковскими картами россиян

Злоумышленники стали использовать поддельные сайты для проверки данных банковских карт на соответствие слитой базы, сообщает Роскачество.

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Держателям «пластика» мошенники предлагают ввести данные карты, чтобы «проверить, не попали ли они в руки злоумышленника». При этом единого официального сервиса по проверке скомпрометированных банковских карт в настоящее время нет.

Также в организации призвали россиян не вводить данные пластиковых карт на сомнительных сайтах и не диктовать их в ходе телефонного разговора с потенциальным мошенником.

Напомним, данные более чем 100 тысяч карт клиентов российских банков попали на некоторые ресурсы в даркнете. Рост утечек данных российских банковских клиентов действительно есть, однако реквизиты попали в распоряжение мошенников давно.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
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