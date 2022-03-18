Россиянам рассказали о новом виде мошенничества в интернете
Российские граждане в попытках найти нелицензионные версии ПО, которое стало недоступно из-за органичительных мер, рискуют столкнуться с мошенниками, сообщает радио Sputnik со ссылкой на эксперта по противодействию мошенничеству Алексея Сизова.
По его словам, спросом на «обходные» способы покупки программ попытаются воспользоваться злоумышленники, которые будут использовать две схемы. Самая легкая из них — получение денег без предоставления взамен какого-либо товара. Другая — продажа вредоносного софта под видом безопасных вариантов стандартного программного обеспечения.
В последнем случае мошенники могут получить доступ к персональным и банковским данным жертвы.
Напомним, злоумышленники стали использовать поддельные сайты для проверки данных банковских карт на соответствие слитой базы. Держателям «пластика» мошенники предлагают ввести данные карты, чтобы «проверить, не попали ли они в руки злоумышленника».
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