МВД предупредило о новом приеме мошенников с фальшивыми юристами
МВД России предупредило о новой схеме телефонного мошенничества, включающей подключение к обману так называемых «юристов по назначению», сообщает РИА Новости. Злоумышленники представляются адвокатами и предлагают помощь в критической ситуации, обманывая граждан.
По данным Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД, мошенники продолжают адаптировать схемы обмана, отмечает «Свободная пресса».
В последние дни в полицию поступило несколько заявлений от граждан, которые стали жертвами лжеюристов, действующих по той же схеме, что и фейковые сотрудники госорганов. Такие «юристы» убеждают потерпевших перевести деньги или отдать их курьеру.
В ведомстве подчеркнули, что настоящий юрист не может дать устные указания без официального договора, как это указано в статье 25 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», передает «Радиоточка НСН».
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