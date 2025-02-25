МВД предупредило о новом приеме мошенников с фальшивыми юристами

МВД России предупредило о новой схеме телефонного мошенничества, включающей подключение к обману так называемых «юристов по назначению», сообщает РИА Новости. Злоумышленники представляются адвокатами и предлагают помощь в критической ситуации, обманывая граждан.

По данным Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД, мошенники продолжают адаптировать схемы обмана, отмечает «Свободная пресса».

Россиян предупредили о мошенничестве от имени Росреестра

В последние дни в полицию поступило несколько заявлений от граждан, которые стали жертвами лжеюристов, действующих по той же схеме, что и фейковые сотрудники госорганов. Такие «юристы» убеждают потерпевших перевести деньги или отдать их курьеру.

В ведомстве подчеркнули, что настоящий юрист не может дать устные указания без официального договора, как это указано в статье 25 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / IMAGO / Eibner
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