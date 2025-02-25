МВД предупредило о новом приеме мошенников с фальшивыми юристами

МВД России предупредило о новой схеме телефонного мошенничества, включающей подключение к обману так называемых «юристов по назначению», сообщает РИА Новости. Злоумышленники представляются адвокатами и предлагают помощь в критической ситуации, обманывая граждан.

По данным Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД, мошенники продолжают адаптировать схемы обмана, отмечает «Свободная пресса».