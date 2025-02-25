Россиян предупредили о мошенничестве от имени Росреестра

Мошенники от имени Росреестра стали рассылать в мессенджерах ссылки якобы на оплату госпошлины. Об новой схеме обмана россиян предупредило управление Росреестра по Москве в официальном Telegram-канале.

В Росреестре уточнили, что злоумышленники присылают гражданам ссылки через мессенджеры и просят их оплатить якобы госпошлину. Однако переход по ссылке приводит к заражению устройства вредоносной программой или к краже личных данных.