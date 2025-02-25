Россиян предупредили о мошенничестве от имени Росреестра
Мошенники от имени Росреестра стали рассылать в мессенджерах ссылки якобы на оплату госпошлины. Об новой схеме обмана россиян предупредило управление Росреестра по Москве в официальном Telegram-канале.
В Росреестре уточнили, что злоумышленники присылают гражданам ссылки через мессенджеры и просят их оплатить якобы госпошлину. Однако переход по ссылке приводит к заражению устройства вредоносной программой или к краже личных данных.
В ведомстве уточнили, что сотрудники Росреестра никогда не пишут гражданам через мессенджеры с подобным требованием.
Ранее член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин сообщил, что злоумышленники начали скупать аккаунты в социальных сетях у школьников, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru