МВД предупредило о новой схеме мошенничества в Telegram с помощью голосований

Мошенники стали похищать Telegram-аккаунты с помощью фейковых ссылок на голосование от знакомого контакта, сообщили в МВД.

МВД: Мошенники под видом учителей просят у родителей коды от «Госуслуг»

Ссылка для «голосования» ведет на фишинговый ресурс, при переходе на который пользователь теряет доступ к своему аккаунту.

В связи с данной угрозой МВД настоятельно рекомендует пользователям Telegram быть внимательными и избегать перехода по подозрительным ссылкам, даже если сообщения приходят от знакомых.

Ранее сообщалось, что мошенники стали чаще обманывать пожилых россиян, используя для этого настройку телевизионных приставок, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: НСН
ТЕГИ:МессенджерыМошенникиTelegram

Горячие новости

Все новости

партнеры