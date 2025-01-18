МВД предупредило о новой схеме мошенничества в Telegram с помощью голосований

Ссылка для «голосования» ведет на фишинговый ресурс, при переходе на который пользователь теряет доступ к своему аккаунту.

В связи с данной угрозой МВД настоятельно рекомендует пользователям Telegram быть внимательными и избегать перехода по подозрительным ссылкам, даже если сообщения приходят от знакомых.

Ранее сообщалось, что мошенники стали чаще обманывать пожилых россиян, используя для этого настройку телевизионных приставок, передает «Радиоточка НСН».

