МВД предупредило о новой схеме мошенничества в Telegram с помощью голосований
Мошенники стали похищать Telegram-аккаунты с помощью фейковых ссылок на голосование от знакомого контакта, сообщили в МВД.
Ссылка для «голосования» ведет на фишинговый ресурс, при переходе на который пользователь теряет доступ к своему аккаунту.
В связи с данной угрозой МВД настоятельно рекомендует пользователям Telegram быть внимательными и избегать перехода по подозрительным ссылкам, даже если сообщения приходят от знакомых.
Ранее сообщалось, что мошенники стали чаще обманывать пожилых россиян, используя для этого настройку телевизионных приставок, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru