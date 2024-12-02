Мошенники усилили атаки на билеты «Щелкунчика» из-за популярности спектакля

Спрос на балет «Щелкунчик» в Большом театре вызвал рост активности мошенников. В компании Infosecurity сообщили «Известиям», что число фишинговых сайтов, связанных с продажей билетов на популярные спектакли, выросло втрое по сравнению с прошлым годом. Ежедневно фиксируется более 150 новых ресурсов, предлагающих поддельные билеты или собирающих личные данные пользователей.

Опрошенные газетой эксперты уточняют, что мошенники используют как новые, так и ранее зарегистрированные домены, чтобы избегать блокировок. Некоторые сайты требуют оставить контактные данные под предлогом уведомлений о появлении билетов. Эти данные затем применяются для таргетированных атак.