Мошенники усилили атаки на билеты «Щелкунчика» из-за популярности спектакля

Спрос на балет «Щелкунчик» в Большом театре вызвал рост активности мошенников. В компании Infosecurity сообщили «Известиям», что число фишинговых сайтов, связанных с продажей билетов на популярные спектакли, выросло втрое по сравнению с прошлым годом. Ежедневно фиксируется более 150 новых ресурсов, предлагающих поддельные билеты или собирающих личные данные пользователей.

Опрошенные газетой эксперты уточняют, что мошенники используют как новые, так и ранее зарегистрированные домены, чтобы избегать блокировок. Некоторые сайты требуют оставить контактные данные под предлогом уведомлений о появлении билетов. Эти данные затем применяются для таргетированных атак.

Причиной проблем с покупкой билетов на «Щелкунчика» стала бот-атака

В этом году Большой театр предпринял меры по борьбе с перепродажей и ботами, включая введение аукционов на билеты. Однако пользователи жалуются на сложности с покупкой: билеты раскупаются за секунды, а цены на аукционах достигают 150 тыс. рублей за пару мест в партере.

Представители театра заявляют, что 90% билетов на «Щелкунчика» уже проданы, несмотря на временные сбои в работе сайта. Для тех, кто не успел купить билеты, Большой театр организует трансляции спектакля в кинотеатрах и онлайн, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Савостьянов Сергей
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