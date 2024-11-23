СМИ: Мошенники стали похищать данные через рассылку фото в Telegram

Мошенники научились похищать данные через рассылку фото в Telegram, которые несут в себе вредоносные программы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта направления «Народный фронт. Аналитика» Аллу Храпунову.

Она рассказала, что в последнее время россияне стали часто жаловаться на то, что им в Telegram поступают сообщения от неизвестных контактов с вопросом: «Это ты на фото?». При этом само изображение не видно, сообщение закрыто от пользователя и выглядит как файл с расширением АРК.

По словам Храпуновой, при скачивании такого изображения россияне устанавливают на свои устройства вредоносные программные обеспечения, при помощи которых злоумышленники получают любую необходимую для них информацию.

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Специалист подчеркнула, что такой способ мошенничества охватил значительную часть россиян различных возрастов. В связи с этим Храпунова порекомендовала установить на устройства программу-антивирус, которая блокирует вредоносное ПО, не давая мошенникам возможность украсть данные.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что мошенники начали взламывать аккаунты россиян на «Госуслугах» под предлогом подарков.

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ФОТО: НСН
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