СМИ: Мошенники стали похищать данные через рассылку фото в Telegram

Мошенники научились похищать данные через рассылку фото в Telegram, которые несут в себе вредоносные программы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта направления «Народный фронт. Аналитика» Аллу Храпунову.

Она рассказала, что в последнее время россияне стали часто жаловаться на то, что им в Telegram поступают сообщения от неизвестных контактов с вопросом: «Это ты на фото?». При этом само изображение не видно, сообщение закрыто от пользователя и выглядит как файл с расширением АРК.

По словам Храпуновой, при скачивании такого изображения россияне устанавливают на свои устройства вредоносные программные обеспечения, при помощи которых злоумышленники получают любую необходимую для них информацию.