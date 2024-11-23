СМИ: Мошенники стали похищать данные через рассылку фото в Telegram
Мошенники научились похищать данные через рассылку фото в Telegram, которые несут в себе вредоносные программы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта направления «Народный фронт. Аналитика» Аллу Храпунову.
Она рассказала, что в последнее время россияне стали часто жаловаться на то, что им в Telegram поступают сообщения от неизвестных контактов с вопросом: «Это ты на фото?». При этом само изображение не видно, сообщение закрыто от пользователя и выглядит как файл с расширением АРК.
По словам Храпуновой, при скачивании такого изображения россияне устанавливают на свои устройства вредоносные программные обеспечения, при помощи которых злоумышленники получают любую необходимую для них информацию.
Специалист подчеркнула, что такой способ мошенничества охватил значительную часть россиян различных возрастов. В связи с этим Храпунова порекомендовала установить на устройства программу-антивирус, которая блокирует вредоносное ПО, не давая мошенникам возможность украсть данные.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что мошенники начали взламывать аккаунты россиян на «Госуслугах» под предлогом подарков.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Мошенники стали похищать данные через рассылку фото в Telegram
- В аэропорту Пскова задержали иноагента Льва Шлосберга
- Медведев: Конфликт на Украине завершится после остановки НАТО разжигать войну
- СМИ: На Украине объявили о работе над «более чем одной» баллистической ракетой
- СМИ: Целью удара Израиля по Бейруту был глава спецслужбы «Хезболлы»
- Меркель призвала Украину не принимать решение о переговорах самостоятельно
- Цискаридзе рассказал, что мечтает поступить на психфак
- Песков: Сотни россиян ежедневно подписывают контракты с Минобороны
- Симоньян допустила, что американского эксперта Беннетта могли убить
- Медведев: Страны НАТО включились в полноценную войну против России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru