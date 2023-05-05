МВД предлагает заменить госконтроль за мигрантами административным надзором

Министерство внутренних дел предлагает создать новую структуру административного надзора за пребыванием иностранцев в России, и упразднить нынешний государственный контроль в данной сфере. Соответствующий законопроект появился на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

Как говорится в пояснении, цель инициативы заключается в повышении миграционной безопасности в рамках обеспечения национальной. Речь, в частности, идёт о противодействии криминальным, террористическим и экстремистским структурам.

Административный надзор будет включать в себя профилактику административных правонарушений и преступлений в области миграции.

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Среди задач в законопроекте обозначены предупреждение и пресечение административных правонарушений и преступлений в данной сфере. За надзором предлагается закрепить проведение дактилоскопической регистрации и идентификации зарубежных граждан.

МВД обосновывает такое предложение масштабными изменениями на внешнеполитической арене, нестабильной военно-политической ситуацией в ряде регионов, а также антироссийской пропагандой.

Ранее бывший глава ликвидированной Федерации мигрантов России Вадим Коженов в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» предложил контролировать приезжих с помощью «Госуслуг» а в дальнейшем - посредством нейросетей.

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ФОТО: РИА Новости / МИхаил Воскресенский
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