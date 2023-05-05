МВД предлагает заменить госконтроль за мигрантами административным надзором

Министерство внутренних дел предлагает создать новую структуру административного надзора за пребыванием иностранцев в России, и упразднить нынешний государственный контроль в данной сфере. Соответствующий законопроект появился на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

Как говорится в пояснении, цель инициативы заключается в повышении миграционной безопасности в рамках обеспечения национальной. Речь, в частности, идёт о противодействии криминальным, террористическим и экстремистским структурам.

Административный надзор будет включать в себя профилактику административных правонарушений и преступлений в области миграции.