МВД: Почти 400 человек лишили гражданства РФ из-за преступлений

МВД прекратило приобретенное российское гражданство 398 бывших граждан других государств из-за совершенных ими преступлений. Об этом сообщили в ведомстве в ответ на запрос ТАСС.

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Как отметили в МВД, с момента вступления в силу в октябре 2023 года нового федерального закона о гражданстве было принято 406 решений о прекращении гражданства России.

«Из них 398 решений — в связи с вступлением в силу приговоров суда о привлечении натурализованных граждан к уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 24... закона», — указали в министерстве.

По закону приобретенное российское гражданство может быть прекращено за преступления по 64 уголовным статьям. В частности, бывшие иностранные граждане могут лишиться российского паспорта за распространение фейков и дискредитацию армии, диверсии, уклонение от прохождения военной службы, дезертирство, шпионаж, государственную измену, разглашение гостайны. Также гражданство РФ могут прекратить за некоторые преступления против половой неприкосновенности, подделку денег либо ценных бумаг, бандитизм, организацию преступного сообщества, участие в нежелательной иностранной (международной) неправительственной организации.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пивоваров
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