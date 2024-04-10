Депутат Матвеев: В Госдуму внесут проект о лишении гражданства за нарушение присяги

Законопроект о прекращении гражданства России, приобретенного из иностранного, за нарушение присяги планируют внести в Госдуму. Об этом сообщил депутат нижней палаты парламента Михаил Матвеев.

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Как отметил депутат, документ готов. Матвеев «подбирает хорошую компанию соавторов».

«В случае отрицательного отзыва... правительству (и тем, кто в Госдуме проголосует против законопроекта) придется признать, что российская присяга — это просто "филькина грамота"», — написал парламентарий в своем Telegram-канале.

Между тем президент Владимир Путин поручил обновить подходы к миграционной политике в России. Как отметил глава государства, некоторые люди, предки которых выросли в центральных регионах РФ, не могут получить гражданство годами. Путин призвал в первую очередь обеспечить интересы и безопасность страны и общества, отмечает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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