Депутат Матвеев: В Госдуму внесут проект о лишении гражданства за нарушение присяги
Законопроект о прекращении гражданства России, приобретенного из иностранного, за нарушение присяги планируют внести в Госдуму. Об этом сообщил депутат нижней палаты парламента Михаил Матвеев.
Как отметил депутат, документ готов. Матвеев «подбирает хорошую компанию соавторов».
«В случае отрицательного отзыва... правительству (и тем, кто в Госдуме проголосует против законопроекта) придется признать, что российская присяга — это просто "филькина грамота"», — написал парламентарий в своем Telegram-канале.
Между тем президент Владимир Путин поручил обновить подходы к миграционной политике в России. Как отметил глава государства, некоторые люди, предки которых выросли в центральных регионах РФ, не могут получить гражданство годами. Путин призвал в первую очередь обеспечить интересы и безопасность страны и общества, отмечает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru