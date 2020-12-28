МВД отказалось от дополнительных мер к нарушителям ограничений в новогодние праздники

Он выразил уверенность, что дополнительные меры не потребуются, при этом призвал граждан к социальной ответственности, передает ТАСС.

Ранее сегодня губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил обеспечить безопасность жителей во время новогодних праздников, сообщает телеканал «360». По слова главы региона, в этом году к вопросам безопасности в период новогодних каникул требования особенные в связи с коронавирусом.

