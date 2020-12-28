МВД отказалось от дополнительных мер к нарушителям ограничений в новогодние праздники
МВД не намерено принимать дополнительных мер за нарушение перчаточно-масочного режима во время новогодних каникул. Об этом заявил замначальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД РФ Станислав Наумов.
Он выразил уверенность, что дополнительные меры не потребуются, при этом призвал граждан к социальной ответственности, передает ТАСС.
Ранее сегодня губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил обеспечить безопасность жителей во время новогодних праздников, сообщает телеканал «360». По слова главы региона, в этом году к вопросам безопасности в период новогодних каникул требования особенные в связи с коронавирусом.
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