СМИ: Алиса Фрейндлих находится в реанимации
Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих находится в реанимации, сообщает РИА Новости.
Ей диагностировали коронавирус и пневмонию, она на аппарате искусственного дыхания.
Как сообщалось ранее, актриса Алиса Фрейндлих госпитализирована в Клинический центр имени Соколова в Петербурге вместе с дочерью.
Алиса Фрейндлих наиболее известна российским зрителям по фильмам «Служебный роман», «Д’ Артаньян и три мушкетёра», а также «Жестокий романс». Алиса Фрейндлих обладает двумя национальными театральными премиями «Золотая маска» и двумя кинематографическими премиями «Ника». В 2016 году актриса была удостоена «Ники» в номинации «Честь и достоинство».
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