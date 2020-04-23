МВД: Иностранцы стали чаще совершать преступления в России

Между тем, руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова ранее заявила, что в условиях пандемии коронавируса МВД России не будет выдворять иностранных граждан, а также аннулировать их документы. В частности, речь идет о визах, разрешениях на работу и временное пребывание, а также патентах и видах на жительство. Кроме того, Казакова отметила, что работодатель имеет право принимать на работу иностранного гражданина без разрешительных документов.

Ранее НСН писала, что мигрантов предложили приравнять к гражданам России для получения пособий по безработице и других социальных выплат на время оказания поддержки в связи с эпидемией коронавируса. С такой идеей выступило Агентство стратегических инициатив, предложение направлено премьер-министру РФ Михаилу Мишустина.

Председатель центрального комитета Профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов в беседе с НСН поддержал данное предложение, отметив при этом, что никто в России не может посчитать точное количество мигрантов.



