МВД: Иностранцы стали чаще совершать преступления в России
Число преступлений, которые были совершены иностранцами в России за три месяца текущего года, увеличилось на 2,2% и составило почти 9,5 тыс. Как пишет ТАСС, об этом говорится в статистических данных МВД России о состоянии преступности в нашей стране. Там, в частности, отмечается, что на долю граждан государств-участников СНГ приходится почти 8,5 тысяч противоправных деяний.
Между тем, руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова ранее заявила, что в условиях пандемии коронавируса МВД России не будет выдворять иностранных граждан, а также аннулировать их документы. В частности, речь идет о визах, разрешениях на работу и временное пребывание, а также патентах и видах на жительство. Кроме того, Казакова отметила, что работодатель имеет право принимать на работу иностранного гражданина без разрешительных документов.
Ранее НСН писала, что мигрантов предложили приравнять к гражданам России для получения пособий по безработице и других социальных выплат на время оказания поддержки в связи с эпидемией коронавируса. С такой идеей выступило Агентство стратегических инициатив, предложение направлено премьер-министру РФ Михаилу Мишустина.
Председатель центрального комитета Профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов в беседе с НСН поддержал данное предложение, отметив при этом, что никто в России не может посчитать точное количество мигрантов.
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