МВД опровергло информацию об ограничении полномочий Интерпола в России

В пресс-службе ведомства указали, что приказ №199 от 31 марта 2023 года, на который ссылаются журналисты, «не меняет существующий порядок осуществления оперативно-служебной деятельности НЦБ Интерпола МВД России».

Также в МВД отметили, что данный документ не вносит каких-либо изменений «взаимодействия с генеральным секретариатом Интерпола и со всеми странами-членами организации».

«Сотрудники Бюро... в пределах компетенции осуществляют оперативно-розыскные мероприятия, участвуют в задержании лиц, находящихся в международном розыске по каналам Интерпола, сопровождают процедуры экстрадиции и выдачи разыскиваемых с территории иностранных государств», - добавили в министерстве.

Ранее в Москве задержали разыскиваемого Интерполом главаря банды из Таджикистана 38-летнего Комилжона Кулбашева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».