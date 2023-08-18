МВД опровергло информацию об ограничении полномочий Интерпола в России
МВД РФ заявило, что распространяемая в СМИ информация о якобы ограничении полномочий Интерпола в России, не соответствует действительности.
В пресс-службе ведомства указали, что приказ №199 от 31 марта 2023 года, на который ссылаются журналисты, «не меняет существующий порядок осуществления оперативно-служебной деятельности НЦБ Интерпола МВД России».
Также в МВД отметили, что данный документ не вносит каких-либо изменений «взаимодействия с генеральным секретариатом Интерпола и со всеми странами-членами организации».
«Сотрудники Бюро... в пределах компетенции осуществляют оперативно-розыскные мероприятия, участвуют в задержании лиц, находящихся в международном розыске по каналам Интерпола, сопровождают процедуры экстрадиции и выдачи разыскиваемых с территории иностранных государств», - добавили в министерстве.
Ранее в Москве задержали разыскиваемого Интерполом главаря банды из Таджикистана 38-летнего Комилжона Кулбашева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru